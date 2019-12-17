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среда, 18 декабря 2019 03:28

Ветеран ООС организовал необычную выставку
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Все экспонаты сделаны так, чтобы наглядно показать, как они работают и в чем их суть.
Фото: 032.ua
Все экспонаты сделаны так, чтобы наглядно показать, как они работают и в чем их суть.
Все экспонаты сделаны так, чтобы наглядно показать, как они работают и в чем их суть.
Все экспонаты сделаны так, чтобы наглядно показать, как они работают и в чем их суть.
Все экспонаты сделаны так, чтобы наглядно показать, как они работают и в чем их суть.

Ветеран российско-украинской войны Василий Кухарчук из Луцка организовал во Львове выставку "Гений Леонардо да Винчи".

Люди могут испытать инженерные изобретения, сделанные по чертежам Леонардо да Винчи, пишет 032.ua.

Василий Кухарчук посвятил выставку к 500-летию смерти итальянского художника. Здесь можно увидеть винт Архимеда, боевые колесницы, мост-конструктор, штурмовую башню-крюк, которая сама сбрасывает груз и многие другие изобретений.

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"Механизмы наши можно приводить в движение, например, можно поднять воду. Кое-что Леонардо да Винчи не только изобретал, но и совершенствовал. Этот винт изобрел еще в 3 в. до н. э. Архимед, а да Винчи его усовершенствовал. За счет совершенствования увеличилось количество воды, которую можно поднять, - рассказал Василий Кухарчук.

Все экспонаты сделаны так, чтобы наглядно показать, как они работают и в чем их суть.

Автор выставки Василий Кухарчук по образованию инженер-механик. Именно после войны он заинтересовался военной и не только инженерией прошлых веков, в том числе и творчеством Леонардо да Винчи.

"Я оружием начал интересоваться, когда был в АТО. Позже углубился в эту тему. Впоследствии информации и даже самых экспонатов стало так много, что я подумал, почему бы не поделиться этим с кем-то", - рассказал Василий Кухарчук.

Продолжается благотворительная выставка художника-любителя Ростислава Прокопьюка. Он - известный в Чехии психолог. Имеет волынское происхождения. Поддерживает со времен Майдана раненых украинских военных в Донбассе, собирает лекарства для Киевского военного госпиталя и средства на нужды ООС. Выставку показывает из своих работ акриловыми красками, фотографий и их сочетаний.

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