Вертолеты с освобождёнными украинцами приземлились в Харькове

Вертолеты с освобождёнными из плена украинцами приземлились в Харькове.
Вместе с освобождёнными пленниками из Донбасса вернулись и президент Петр Порошенко о чем сообщил в Twitter.
Україна ніколи не покидала і не полишить своїх громадян! pic.twitter.com/H0xv06o9K1— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 грудня 2017 р.
27 декабря состоялся обмен заложниками между официальным Киевом и представителями так называемых ДНР и ЛНР. В общем освободили 74 украинцы. Зато со стороны Украины было передано 238 граждан.
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