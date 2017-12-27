Вертолеты с освобождёнными украинцами приземлились в Харькове

Вертолеты, на бортах которых находятся освобожденные из плена так называемых "Д/ЛНР" украинцы, приземлились в Харькове

Вертолеты с освобождёнными из плена украинцами приземлились в Харькове.

Вместе с освобождёнными пленниками из Донбасса вернулись и президент Петр Порошенко о чем сообщил в Twitter.

Україна ніколи не покидала і не полишить своїх громадян! pic.twitter.com/H0xv06o9K1 — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 грудня 2017 р.

27 декабря состоялся обмен заложниками между официальным Киевом и представителями так называемых ДНР и ЛНР. В общем освободили 74 украинцы. Зато со стороны Украины было передано 238 граждан.