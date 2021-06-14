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понедельник, 14 июня 2021 23:51

Вдвое повысили зарплату директорам львовских школ

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Вдвое повысили зарплату директорам львовских школ
Директорам львовских школ будут платить вдвое больше. Фото: wz.lviv.ua

Директорам всех львовских общеобразовательных школ подняли заработную плату до 27 тыс. грн. Повышение должно произойти до 1 сентября. Для этого из городского бюджета выделят 15 млн грн до конца года.

Такое решение принял исполнительный комитет Львовского горсовета, сообщает Zaxid.net.

Повышение зарплат коснется в том числе и сельских школ, которые в этом году вошли в Львовской ОТГ.

"Здесь речь идет не о деньгах, а об изменении отношения к образованию как к таковому... Если страна хочет иметь будущее, то самый высокий уровень заработной платы должен быть в военных, медиков и педагогов...

Мы видим во Львове успешные школы, которые излучают энергию, где стоят очереди из детей и родителей. А с другой стороны видим школы, где есть покой. Поэтому имея перед собой задачу найти лучших 44 претендента на директоров, мы должны им сказать, что вы будете иметь зарплату не менее 27 тыс. грн", сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Всего в Львовской ОТГ есть 127 общеобразовательных школ. Сейчас средняя зарплата директоров львовских школ составляет 10-15 тыс. грн.

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