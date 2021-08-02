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понедельник, 02 августа 2021 23:28

В Запорожье горит многоквартирный дом

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В Запорожье горит многоквартирный дом
Пожар в многоквартирном доме. Фото: Корреспондент

В Запорожье горит крыша многоэтажного дома, на месте работает 56 спасателей и 15 единиц техники.

"Горит крыша 4-этажного жилого дома по улице сержанта Медведьева. Ориентировочная площадь возгорания устанавливается. От ДСНС работает 8 автоцистерн, 15 единиц техники и 56 человек личного состава", - сообщили в пресс служба ДСНС в Запорожской области.

На месте происшествия работают правоохранители, приехало руководство области.

Информации о причинах возгорания пока нет.

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Уже 107 лесных пожаров потушили в Турции в последние дни. Погибло 8 человек, более 850 пострадавших. Но пока не взяты под контроль 5 пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.

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