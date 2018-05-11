В зал игровых автоматов бросили "коктейль Молотова": живьем сгорел посетитель

В игорное заведение "Национальная лотерея" бросили "коктейль Молотова". Это произошло сегодня в 4:00 в городе Золотоноша Черкасской области. Живьем сгорел посетитель заведения Николай Пилипенко. Кассир Роман Петриченко получил 90% ожогов. Охранник Александр Безпальчев - 40%. Полиция ищет поджигателя.

Соседний вход - музыкальная школа. Заведение занимает весь второй этаж. В классе ударных инструментов горело больше всего. Также прогорел пол актового зала. Он весь покрыт копотью. Сквозь дыры виден бывший зал игровых автоматов на первом этаже.

"Поливали с крыши. Потому что огонь туда добрался. Залили все. У нас уже учебный год закончился. Прошлым летом как раз сделали капитальный ремонт крыши, потолка и актового зала. А сейчас все пропало", - говорит преподаватель Станислав Иванилюк.

Фото: facebook.com/konstantin.protsenko

"Их на прошлой неделе уже пытались поджечь. В пятницу, 4 мая под дверь бросили канистру с бензином. Однако охранник погасил. Видимо и на этот раз пробовали потушить", - говорит Наталья Пауль, продавец из цветочного магазина напротив.

По словам знакомых, погибший Николай Пилипенко нигде не работал. Часто играл на деньги. У него осталась мать.

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"Вызов поступил в 4:32 утра. Привезли двух мужчин 1978 и 1980 годов рождения. Один имел 90% очень глубоких ожогов. Был без сознания. Другой в сознании. У него 40%. В основном лицо, руки и ноги. Обоим 4 часа капали обезболивающее. В 9 утра повезли в Черкасский ожоговый центр", - говорит первая заместитель главврача Золотоношской районной больницы Татьяна Козлова.

По словам начальника полиции Александра Охрименко, игорное заведение - легальное. Детали следствия не разглашает.

Произошел пожар в промзоне Черкасс. Дым накрыл часть города, сообщил помощник начальника ДСНС в Черкасской области Константин Проценко. Возгорание произошло на площадке промзоны на территории бывшего завода химического волокна. Там работало предприятие по переработке старых автомобильных покрышек. На предприятии использовали легкогорючие растворители и самодельные ректификационные колонны.