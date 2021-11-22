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понедельник, 22 ноября 2021 18:05

В Закарпатье задержали 10 нелегалов из Бангладеша

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В Закарпатье задержали 10 нелегалов из Бангладеша
Задержанные в Закарпатье иностранцы / ГНСУ

На Закарпатье задержали автомобиль с четырьмя украинцами, которые перевозили 10 бангладешцев.

Машину стражи порядка остановили на окраине села Великие Лазы Ужгородского района. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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В авто Volkswagen были четыре гражданина Украины и 10 иностранцев без документов, предварительно выходцев из Республики Бангладеш, которые намеревались попасть в ЕС с помощью наших соотечественников.

Иностранцев ожидает статья о незаконном пересечении границы Украины. А украинцев - статья о незаконной переправке лиц через границу Украины.

Двое граждан Украины 22 ноября были задержаны в Литве за перевозку нелегальных мигрантов.

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