В Закарпатье задержали 10 нелегалов из Бангладеша

Задержанные в Закарпатье иностранцы / ГНСУ

На Закарпатье задержали автомобиль с четырьмя украинцами, которые перевозили 10 бангладешцев.

Машину стражи порядка остановили на окраине села Великие Лазы Ужгородского района. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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В авто Volkswagen были четыре гражданина Украины и 10 иностранцев без документов, предварительно выходцев из Республики Бангладеш, которые намеревались попасть в ЕС с помощью наших соотечественников.

Иностранцев ожидает статья о незаконном пересечении границы Украины. А украинцев - статья о незаконной переправке лиц через границу Украины.

Двое граждан Украины 22 ноября были задержаны в Литве за перевозку нелегальных мигрантов.