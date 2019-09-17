В украинском городе запретили использовать животных в цирке

Одесскому цирку запретили использовать животных. Фото: Big-Odessa

Использование диких животных в городском цирке запретил Одесский окружной административный суд.

Это первое подобное решение в Украине, передает "Сегодня".

Иск подала экологическая инспекция и активисты. На заседание пришли зоозащитники и работники цирка.

Заседание продолжалось 4 часа. Суд запретил цирку показывать программы с использованием животных, пока не будут созданы необходимые условия для их содержания.

В прошлом году экологическая инспекция при проверке обнаружила грубые нарушения в цирке. В июле этого года инспекторы провели очередную проверку и обнаружили, что нарушения все еще не устранили.

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Представитель цирка заявил, что они будут обжаловать это решение. По их мнению, животные содержатся в нормальных условиях.

В воскресенье 15 сентября в третий раз прошел Всеукраинский марш за животных. Одновременно акции проходили в 24 городах Украины. Своеобразный марш состоялся даже в Антарктиде, на станции "Академик Вернадский". В Киеве марш собрал несколько тысяч зоозащитников и неравнодушных.