В Украине заработал еще один центр массовой вакцинации

В Одессе на стадионе открыли центр массовой вакцинации. Фото: ua.news

30 мая в Одессе заработал центр массовой вакцинации.

Он находится на территории стадиона Национального университета Одесская юридическая академия, сообщает пресс-служба облсовета.

Таким образом Одесса присоединилась к городам Украины, в которых уже открыты центры вакцинации от коронавируса - Львова и Киева.

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Прививки в Одессе смогут получить люди в возрасте 60 лет и старше, которые записались в лист ожидания на портале или в приложении "Дія".

Предварительно люди получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время. Центр вакцинации будет работать с 9:00 до 17:00.

"Ожидаемое количество прививок за один день, именно в этом центре - 250-300", - отметила директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева.

На выходных в Киеве планируют прививать от коронавируса не менее 562 человека, которые записались на вакцинацию через приложение или портал "Дія", семейных врачей. Не будут отказывать в уколе и лицам, которые придут без предварительной регистрации в цифровой очереди.