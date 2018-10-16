В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы

В Одесской области зафиксировали новую вспышку сибирской язвы.
Опасную инфекцию обнаружили в селе Николаевка-Новороссийская Саратского района, сообщает издание "Фразы".
Село уже закрыли на карантин до 28 октября. У одного из местных жителей обнаружили больную сибирской язвой корову.
Люди не заразились.
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В начале октября в Одесской области в Сарматском районе зафиксирована вспышка сибирской язвы среди людей. 5 человек госпитализированы - все из села Меняйловка.
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