В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы

В Одесской области зафиксировали новую вспышку сибирской язвы. Фото: kloop.kg

В Одесской области зафиксировали новую вспышку сибирской язвы.

Опасную инфекцию обнаружили в селе Николаевка-Новороссийская Саратского района, сообщает издание "Фразы".

Село уже закрыли на карантин до 28 октября. У одного из местных жителей обнаружили больную сибирской язвой корову.

Люди не заразились.

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В начале октября в Одесской области в Сарматском районе зафиксирована вспышка сибирской язвы среди людей. 5 человек госпитализированы - все из села Меняйловка.