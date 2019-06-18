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вторник, 18 июня 2019 10:39

В Тернопольской области выпал аномальный град

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В Тернопольской области выпал аномальный град
На Западе Украины выпал огромный град. Фото: Апостроф

В селе Худыковцы в Тернопольской области выпал аномальный град. Ледяные шары были размером с перепелиное яйцо.

Видео осадков опубликовали в Facebook. На ролике видно, как град рассекает листья на деревьях, бьет капусту и другие овощи, сбивает орехи.

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В течение недели на Тернопольщине держалась температура 28-30 градусов тепла. Дождей не было. Вчера в двух южных районах области - Борщевском и Залищицком прошли кратковременные грозы.

По прогнозам синоптиков, жара продлится и в ближайшие дни.

Из-за непогоды в Украине без электричества осталось более 100 населенных пунктов.

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18
июня

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