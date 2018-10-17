В США подтвердили, что на борту разбившегося Су-27 был американец

Под Винницей разбился американский пилот. Фото: РБК

В Военно-воздушных силах США подтвердили, что к аварии истребителя Су-27 во время международных учений "Чистое небо-2018" в Винницкой области был привлечен американский пилот.

"Мы видели отчеты, в которых сообщалось о жертве с США, и можем подтвердить, что военнослужащий США был привлечен к инциденту. В настоящее время проводится расследование и мы предоставим больше информации, как только она появится", - говорится в сообщении командования Воздушных сил США в Европе и Африке.

Между тем, в сообщении не уточняется, что именно произошло с пилотом.

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Напомним, 16 октября около 17 часов на Винничине упал военный самолет Су-27 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Истребитель выполнял учебно-боевой полет в рамках учений "Чистое небо-2018". Сообщалось о двух погибших пилотов, один из которых - гражданин США.