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среда, 02 декабря 2020 17:03

В Ровно не смогли избрать главу облсовета, депутаты почти каждый час просили объявить перерыв

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В Ровно не смогли избрать главу облсовета, депутаты почти каждый час просили объявить перерыв
Главу облсовета Ровно должны были избрать во время первого заседания

2 декабря в г. Ровно состоялось первое заседание областного совета нового 8-го созыва, во время которого должны были избрать главу облсовета.

Об этом сообщает "Сфера ТВ".

После официальной речи и вручения временных удостоверений новоизбранные депутаты должны были избрать председателя Ривненского облсовета, а также его заместителей.

Однако, почти каждый час депутаты от разных партий просили объявить перерыв. Сначала ее попросил экс-председатель облсовета Александр Данильчук, который теперь является депутатом партии "Сила и честь". Через полчаса перерыв попросил лидер фракции "Батькивщина" Николай Кучерук. Еще через час перерыв попросил Юрий Липский со "Слуги народа".

После этого временный председательствующий, депутат "Батькивщины" Николай Драганчук объявил еще один перерыв на полчаса, потому что лидеры фракций вообще не могут ни о чем договориться.

За более чем 3 часа перерывов никаких договоренностей депутаты не достигли, поэтому Драганчук закрыл сессию.

Как сообщают корреспонденты издания, депутат от "ЕС" Сергей Кондрачук требовал изменить временного председательствующего на сессии, а также уменьшить количество президиума с пяти до трех представителей от партий, набравших наибольшее количество избирателей и продолжить сессию.

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