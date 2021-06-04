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пятница, 04 июня 2021 13:46

В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
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В селе Городок Ровенской области спасли лосиху, которая оказалась в водяной ловушке. На животное наткнулся местный и вызвал спасателей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Фото: ГСЧС Украины

"3 июня в 18:00 спасли от гибели самку лося, которая оказалась в бассейне заброшенного очистного сооружения бывшего тракторного завода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что животное находилось в бетонной постройке в ширину и длину примерно 25 м и глубиной приблизительно 1,50 м - 1,70 м.

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"Спасатели совместно с охотниками с помощью бензопил расчистили от кустарников и веток место, чтобы добраться до очистного сооружения. С помощью спасательной веревки вытянули самку лося к борту очистного сооружения. Животное дальше самостоятельно смогло добраться до суши", - добавили в сообщении.

Спасенная лосиха побежала в лес. Данный вид животных с 2017 года занесен в Красную книгу Украины.

В Ворзеле Киевской области табун лосей выскочил на дорогу. Одного сбила машина. У животного открытый перелом ноги.

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Дата
04
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