В России пугают читателей черкасской школьницей

Настя собирается стать военнослужащей

Российский сайт "Украина ру" напечатал статью об 11-класснице Первой городской гимназии Черкасс Анастасии Горбенко.

Мол, юная фотомодель прошла боевую подготовку под руководством националистов. Ею якобы занимается известная снайперка ВСУ, активистка "Правого сектора" Елена Билозерская. "Участие в боевых действиях на Донбассе Настя Горбенко не принимала в силу возраста, но прошла очень сложную подготовку и сдала экзамены и имеет право носить берет морского пехотинца".

В конце россияне напоминают, что организация "Правый сектор" запрещена в России.

Директор Первой городской гимназии Сергей Саенко не удивлен позиции россиян.

- Наша школа давно сотрудничает с военной частью в Мариуполе. Настя - большая патриотка родного края. Она собирается посвятить себя военной службе. Что неудивительно, учитывая агрессию России. Настя сделала свой выбор сознательно, потому что ей уже 16 лет и она взрослая девушка. Хуже, когда россияне в оккупированном Севастополе натаскивают учеников младших классов и учат их убивать врагов. Такие публикации в российской прессе является частью идеологической войны, которую ведет против нашего государства Россия, - считает Сергей Иванович.

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Первое обучение в Мариуполе Настя Горбенко прошла еще в прошлом году. Попробовать себя на военной службе ей предложил отец.