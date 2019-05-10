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суббота, 11 мая 2019 04:25

В полу храма нашли древнюю реликвию

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Во время реставрации пола в храме святой Параскевы в городе Буск, Львовской области, строители нашли литой бронзовый нагрудный крест-складень. Его датируют ориентировочно ХІІ-ХІІІ веком.

Реликвию нашли в алтарной части храма, сообщает risu.org.ua.

Кресты-энколпионы появились на Руси в период распространения христианства. В середину таких крестов вкладывали мощи святых. Археологи говорят, в орнаментах, вылитых на украшении, закодированный духовный образ жизни на заре становления христианской веры среди русичей.

Сложная техника обработки металла также свидетельствует о высоком мастерстве ремесленников Киевской Руси.

  Бронзовый нагрудный крест-складень ориентировочно ХІІ-ХІІІ века. Фото: risu.org.ua
Бронзовый нагрудный крест-складень ориентировочно ХІІ-ХІІІ века. Фото: risu.org.ua
Найден рельефно чернений энколпион с закругленными концами и набалдашником в виде ограненной бусины содержит изображение распятия на лицевой пластине и вырезанный крест на обратный.

Предполагают, владельцем креста был священник, похороненный на территории старого прицерковного кладбища.

Для города, в котором нашли реликвию, она имеет важное значение. Крест свидетельствует о том, что уже в ХІІ веке на Длинной Стороне стоял этот храм.

Сейчас церковь находится в аварийном состоянии. Храм даже выключили от электроснабжения, чтобы избежать возможного пожара из-за электрического замыкания.

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Киевский патриархат все еще существует. Так считает бывший его глава Филарет. Он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления КП, который бы предпочел сам возглавить.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что его на эту встречу не приглашали. При этом владыка признал, что конфликт есть. С Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата является "почетным патриархом", с момента образования Поместной церкви они ни разу не правили службу вместе.

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