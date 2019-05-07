В Полтавской области ученики начальной школы повредили 25 могил

На кладбище села Николаевка Решетиловского района 2 ученика местной начальной школы повредили 25 могил.

Об этом сообщило Решетиловское отделение полиции Полтавской области.

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"Мы подозреваем 2 учеников - 1 и 4 класса. На месте события продолжаются следственно-оперативные действия. Решетиловское отделение полиции начало уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины, то есть по факту надругательства над могилой", - прокомментировал пресс-офицер ГУНП в Полтавской области Роман Гришин.

Дети повреждали могилы 6-7 мая. Некоторые памятники разбились.

Сумма причиненного ущерба устанавливается.

В селе Колодистом Тальновского района Черкасской области копатели могил выбросили человеческие останки из захоронения. Инцидент произошел в конце зимы, но известно о нем стало недавно.