В Полтаве могут закрыть один из старейших спорткомплексов - принимают заявления на возврат денег

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Спортивный комплекс "Спартак" в Полтаве, скорее всего, закроется с нового года. Предпринимателю не продолжат договор оренды. Зная это, спортклуб продавал абонементы на следующий год.

Секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота объяснил Gazeta.ua, почему срок аренды не будут продлевать.

В горсовете считают, что помещение с бассейном, где в течение 10 лет находился СК "Спартак", лучше послужат городу как детская спортивная школа, а не как коммерческий объект.

"За 10 лет я не вижу глобальных изменений, которые отразились бы на фасаде. То, что они повесили баннеры и таким образом закрыли страшные окна, которые устанавливались еще при сдаче здания - это не ремонт. За 10 лет не сделали вентиляции и кондиционирования в бассейне. То, до какого состояния довели помещения и большой зал - это не ремонт. Дети занимаются в удобное время для фитнес-клуб, а не для них. Почему другие фитнес-клубы должны вкладывать миллионы, чтобы построить те же бассейны, а мы передаем детскую спортивную школу частной структуре, которая ни копейки не вложила", - пояснил свою позицию исполняющий обязанности городского главы.

Проведенный арендатором косметический ремонт внутренних помещений Александр Шамота называет только производственной необходимостью, а не поддержанием здания в надлежащем состоянии.

Автор: poltava.to Большой спортивный зал СК "Спартак" требует ремонту

Арендатора предупредили о непродлении договора за три месяца. Личная беседа владельца спортклуба Константина Копотуна с представителями горисполкома состоялась в конце сентября. Кроме секретаря горсовета, на ней присутствовали начальник управления коммунальным имуществом, управление по делам семьи, молодежи и спорта, председатель профильной депутатской комиссии Александр Кудацкий.

"Мы его предупредили, соответственно он сейчас принимает решение, как будет передавать дворец спорта. Пригласили его на личную беседу. Он отреагировал спокойно. Единственное, заметил: "Вы здесь не надолго. У вас здесь власть постоянно меняется". Это можно расценивать как хотите", - пояснил Шамота.

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Здание "Спартака" находится на балансе в Полтавской детско-юношеской спортивной школы №3 по плаванию, как и еще один городской бассейн - "Дельфин".

Бассейн "Спартак" сдан в экспуатацию в 1968 году. В советское время там действовала спортивная школа. С конца 1990-х часть площадей отдали в коммерческую аренду. В частности, в нынешних тренажерных залах тогда торговали мебелью.

Автор: poltava.to Договор аренды с обществом СК "Спартак"

Объект принадлежал физкультурно-спортивному обществу профсоюзов "Украина". Затем дворец спорта взял на содержание город, а 31 марта 2009 года был подписан договор аренды на 10 лет - до конца 2019 года. Сейчас ежемесячная сумма аренды составляет 22,5 тыс грн.

Как сообщал Полтавский горсовет, в сентябре 2009 года спорткомплекс торжественно открыл после капитального ремонта тогдашний городской голова Андрей Матковский. Заменили коммуникации, отремонтировали фасад, раздевалки, душевые, большую спортивный зал, помещение бассейна. Согласно обнародованной цифрой, потратили на работы 2,5 млн грн. Тренажеры обошлись в полмиллиона гривен. Сам Андрей Матковский неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к спорткомплексу.

Пока спортклуб "Спартак" работает в обычном режиме, кроме бассейна. Об этом предупреждает объявление на входе в спорткомплекс. По источникам сайта "Полтавщина", с 4 октября в спорткомплексе начали принимать заявления от клиентов на возврат денег за абонементы на 2020 год.

Неподалеку спорткомплекса "Спартак" в Полтаве 23 сентября открыли обновленный фонтан. На его реконструкцию потратили миллион гривен.