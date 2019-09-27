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пятница, 27 сентября 2019 15:34

Как днем выглядит фонтан за миллион долларов - ФОТО
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В Полтаве открыли фонтан за миллион
Фото: Ярослава Фонина
В Полтаве открыли фонтан за миллион
В Полтаве открыли фонтан за миллион
В Полтаве открыли фонтан за миллион
В Полтаве открыли фонтан за миллион

В парке Независимости в Полтаве ко Дню города открыли новый фонтан. Он получил название "Единство" и стоил власти 1 миллион долларов.

Журналист Gazeta.ua посетил фонтан в будний день, чтобы узнать мнение полтавчан - стоило ли тратить столько средств.

26 сентября в 16 часов у фонтана много людей - гуляли родители с детьми, подростки. Мимо проходили матери с колясками. Некоторые останавливались, чтобы сфотографировать фонтан. Несколько девушек лет 13 делали на фоне новой архитектурной достопримечательности селфи.

Дети бегали вокруг фонтана, ловили его брызги, громко смеясь.

"Я была и в других городах Украины, то во многих поярче делают. А у нас такое, простенькое. Но для Полтавы в самый раз", - поделилась своими впечатлениями о фонтане полтавка Ирина Павловна. Фамилию не назвала. На место, где установили памятник, пришла с внучкой. В конструкцию фонтана добавила бы что-то более масштабное. Заметила, что любит фонтаны-веера, когда струи воды распыляются одновременно в разные стороны.

Пока общались, ее внучка подбежала ближе к фонтану и попросила бабушку сфотографировать.

Рядом, в нескольких метрах вправо, на телефон снимала, как бьют вверх струи фонтана, 13-летняя Виктория. В парк пришла вместе с 6-летним братом Александром и отцом Сергеем.

"Ой, фонтан красивый, мне очень нравится!" - поделилась Виктория, однако ее отец наоборот - совсем недоволен.

"Впечатление от него не очень. Однако работает, и то хорошо. Потому что я даже не помню, когда в последний раз включали его до реконструкции", - прокомментировал отец Виктории Сергей. Фамилию семьи попросил не указывать.

Его мнение разделил и полтавчанин Евгений Буряковский. Парень не понимает, на что потратили столько средств.

"И это полная реставрация? Добавили время колец и слой. Фонтан -" не фонтан ", на один раз посмотреть", - прокомментировал Евгений.

А вот 12-летний Андрей Марченко в восторге.

"Фонтан хороший. Очень нравится верхние часть. Когда его только строили, я перелезал через забор, подглядывал за работами. Думал, правда, что он побольше будет. Но и так классно!", - поделился парень.

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Шар фонтана "Единство" должен напоминать летающую комету. Однако выглядит, как круглая переброшена ваза с вылепленными аистами, и с которой льется вода. По бокам этого шара - кольца, впереди которых струями вверх бьет вода. Есть и различия с проектом - так, монолитные гранитные блоки фонтана должны быть закруглены и глянцевые. А получились матовые прямоугольники. Также нет и лавок, которые изображали на проекте ранее.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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