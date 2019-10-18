В память про погибшего в Иловайске "Энея" высадили калину

Фото: Ольга Стенько

18 октября в Полтаве заложили калиновую аллею. Одно из деревьев посвятили погибшему добровольцу с позывным "Эней".

Корреспондент Gazeta.ua видел, как закладывали аллею.

Шесть молодых саженцев калины - начало будущей аллеи имени Ивана Котляревского. Высадили перед Полтавским литературно-мемориальным музеем И. П. Котляревского. Этой осенью исполнилось 250 лет со дня рождения украинского писателя, поэтому в музее решили отметить это событие. По этому случаю провели научно-практическую конференцию. А также высадили деревья.

Одно из деревьев решили посвятить Антону Цедику. 27-летний полтавчанин был активным участником Майдана, а с началом российской агрессии на Востоке Украины одним из первых пошел защищать родную землю в составе добровольческого батальона "Донбасс" .Имел псевдоним "Эней", потому что одним из любимых литературных произведений у него была поэму Ивана Котляревского "Энеида".

Погиб Антон "Эней" Цедик 29 августа 2014 во время выхода его батальона из окружения под Иловайском.

Автор: Ольга Стенько Ольга Цедик около портрета своего сына Антона "Энея" Цедика, погибшего в Иловайске

В литературно-мемориальном музее И. П. Котляревского организовали экспозицию личных вещей и посмертных наград Антона Цедика. Здесь его любимые книги - обожал стихи Шевченко, всегда имел при себе "Кобзарь". Есть символика с Майдана. Больше всего привлекает внимание черный горелый наручные часы и розовый документ в пятнах - билет резервиста.

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"Антона убили пулеметной очередью. Собратья зашнуровали этот билет резервиста ему в берцы, чтобы можно было опознать тело. Загрузили вместе с другими погибшими в "КамАЗ". Эту машину обстреляли и сожгли. На нем сгорела вся одежда, очень обгорел. А билет остался целым - спасло, что сверху еще были два тела. Мне передали и обгоревший часы сына", - рассказала мама" Энея "Ольга Цедик.

По приглашению Полтавского лицея №1, где учился когда-то Антон, Ольга Николаевна собственноручно посадила калиновый куст памяти сына.

250 лет назад, 9 сентября 1769 родился Иван Петрович Котляревский. Поэт, писатель, драматург получил славу основателя новой украинской литературы.