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воскресенье, 27 июня 2021 11:09

В Одессу зашли катера береговой охраны Грузии

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В Одессу зашли катера береговой охраны Грузии
Грузинские катера Island прибыли сегодня в Одессу для участия в учениях Sea Breeze-2021. Фото: Владимир Трофимов

Грузинские катера Island прибыли сегодня в Одессу для участия в учениях Sea Breeze-2021.

Грузинские экипажи прошли 10-недельную подготовку в Америке на базе Береговой охраны США в Балтиморе. Катера прошли модернизацию в Штатах: заменили радиолокационную станцию ​​и вооружения. Об этом сообщает издание "Мілітарний".

Снимки первых участников обнародовал в Facebook споттер Владимир Трофимов.

"Это соединение катеров класса Island Береговой охраны пограничной полиции Грузии в составе Р-23 Ochamchire и Р-25 Dioskuria", - написал он.

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На патрульных катерах по вооружению - три пулемета M2 Browning калибра 12,7 мм. Также на борту Island установили опреснители морской воды. Моряки отмечают, что аппарат делает 500 л пресной воды в час. Ее можно использовать для питья, приготовления пищи и технических нужд.

Sea Breeze-2021 начинается 28 июня. В учениях примут участие 32 страны с 6 континентов, а это 5 тыс. военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Учения Sea Breeze проводятся на территории Украины с 1997 года.

В 2021 году они состоятся летом в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Его целью является повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.

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