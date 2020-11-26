В Одесской области тонет судно - есть угроза разлива нефтепродуктов

В Черноморске тонет судно спасательной службы. Фото: Думская

В поселке Александровка под Черноморском, Одесской области тонет судно "Аметист" Морской поисково-спасательной службы.

Вокруг тонущего буксира образовалась пятно нефтепродуктов, сообщили "Думской" сотрудники МПРС

Персонал базы пытается откачать воду из отсеков, но пока им не удалось локализовать аварию.

Судно начало уходить под воду примерно в 16:00.

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"Аметист" - морской спасательный буксир проекта 1454, тип "напористый". Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе предприятия "Морская поисково-спасательная служба".