В Одесской области непогода повалила деревья и повредила крышу школы

На севере Одесской области стихия повалила деревья и повредила крышу местной школы.

Дождь, ветер и град атаковали Подольский район, сообщает Главное управление ДСНС в Одесской области.

Спасатели 20 июля четыре раза выезжали на уборку деревьев, которые упали на проезжую часть. Они мешали движению транспорта в поселке городского типа Любашевка. В городе Ананьев откачивали дождевую воду из шести подтопленных приусадебных участков. Работы завершились в 6:00. Откачали 3,5 тыс. куб. м воды.

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Также стихия повредила шиферную крышу местной школы в селе Жеребково Ананьевской территориальной общины.

"Благодаря сотрудникам третьего Специального центра быстрого реагирования ДСНС Украины кровлю крыши школы оперативно восстановлено", - говорится в сообщении.





Во вторник, 20 июля, город Южноукраинск Николаевской области накрыл мощный ливень. По городу пронесся сильный ветер и град размером с куриное яйцо. Над Кропивницким прошел мощный ливень. Дождь залил улицы города. Вечером в городе наступила долгожданная прохлада, вместе с тем гроза и град принесли горожанам неудобства.