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среда, 21 июля 2021 09:48

Кропивницкий под водой: город накрыл мощный ливень
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Фото: Патрульная полиция Кировоградской области

Над Кропивницким прошел мощный ливень. Дождь залил улицы города.

Вечером в городе наступила долгожданная прохлада, вместе с тем гроза и град принесли горожанам неудобства, пишет местное издание "Утренний город".

Авто вынуждены ехать в воде, а на огородах град побил помидоры. Во многих местах сильный ветер, сопровождавший ливень, повалил деревья.

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Из-за непогоды на некоторых дорогах Кропивницкого ограничено дорожное движение:

на ул. Жадова высокий уровень воды - проезд затруднен;

ул. Вокзальная, так называемая "первая арка": высокий уровень воды - проезд ограничен;

на отрезке пути между селом Первозвановка и поселком Горное упало дерево и преградило дорогу - проезд ограничен;

перекресток ул. Кропивницкого и Преображенской: в результате непогоды на проезжую часть упало дерево - проезд ограничен;

перекресток ул. Садовой и Парижской Коммуны: упало дерево на проезжую часть, на дороге оборванные электропровода - проезд ограничен;

у дома №109 на Бобринецкому пути упало дерево на проезжую часть - проезд ограничен;

у дома №48 на улице Пушкина течение вымыла на дорогу бетонную плиту - движение затруднено;

на ул. Большой Пермской неподалеку административного здания упало дерево на проезжую часть.

Непогода со шквальным ветром и мощным ливнем накрыла Киев 19 июля после обеда. Кроме магистралей, вода подтопила подземные переходы к станциям метро. Стихия повалила и сломала 180 деревьев, еще более 200 повреждены - сломаны ветви.

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