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вторник, 18 января 2022 09:28

В Одессе задержали участницу террористической группы

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В Одессе задержали участницу террористической группы
32-летнюю гражданку Таджикистана разыскивали за участие в террористической группе. Фото: dpsu.gov.ua

В аэропорту Одессы 16 января задержали иностранку, которая находится в международном розыске за участие в террористической группе.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

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"Во время пограничного контроля инспектор зафиксировала срабатывание базы данных международной организации криминальной полиции Интерпол в отношении 32-летней гражданки Таджикистана. Установили, что ее разыскивают за участие в террористической группе", - говорится в сообщении.

Женщину сразу задержали. О случившемся пограничники сообщили Укрбюро Интерполу в Киеве. Иностранку передали полиции.

В декабре прошлого года в аэропорту "Борисполь" не пропустили россиянина, который пытался изображать агента спецслужб. Он прибыл в Украину из Абу-Даби, ОАЭ. Предоставил документ на имя 45-летнего гражданина РФ. Но заявил, что это паспорт прикрытия.

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