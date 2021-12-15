В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб

Мужчина представился близким к Путину агентом. Фото: ГПСУ

В аэропорту "Борисполь" не пропустили россиянина, который пытался изображать агента спецслужб.

Он прибыл в Украину рейсом из Абу-Даби, ОАЭ. Предоставил документ на имя 45-летнего гражданина РФ. Но заявил, что это паспорт прикрытия, сообщает пограничная служба.

Цель визита в Украину не смог назвать. Не предоставил контакты людей, к которым направлялся.

"Видимо, почувствовал, что разговор с пограничником идет не совсем гладко. Поэтому решил выложить "все как есть". Мужчина признался, что за его плечами – несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, работал в "команде Путина", и ждал свою заслуженную и обещанную награду – медаль "героя России". Но его обманули", - говорится в сообщении.

Мужчина сказал, что решил попросить помощи у украинских спецслужб. Добавил, что испытывал на себе разные "порошки", которые завозили в РФ для спецагентов.

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"Проверять все "заявления" россиянина пограничники, конечно, не стали. Для них достаточно было, что тот не смог ни назвать четкую цель приезда, ни подтвердить ее. Поэтому вернулся без пяти минут "Герой России" обратным рейсом в Абу-Даби", – рассказали пограничники.

В аэропорту "Борисполь" украинские пограничники обнаружили гражданина Турции, который по поддельному паспорту Кипра намеревался вылететь в Лондон. Правоохранители изъяли поддельный документ, а иностранца были привлечены к административной ответственности.