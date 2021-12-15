В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб

 
Ексклюзивы
1/5
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 2124
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 693
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
2 Просмотров: 603
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4401
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1638
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 738
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1809
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 324
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 10107
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4302
Фото
Все фото
5
5
4
5
5
Штурмовали две квартиры: как задерживали стрелка из Вишневого
Штурмовали две квартиры: как задерживали стрелка из Вишневого
Многодетная мать до сих пор в коме: рассказали о состоянии искалеченных в ДТП под Черниговом
Многодетная мать до сих пор в коме: рассказали о состоянии искалеченных в ДТП под Черниговом
Под Киевом мужчина стрелял в людей: первые подробности спецоперации
Под Киевом мужчина стрелял в людей: первые подробности спецоперации
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
Пассажирский поезд раздавил легковушку с людьми
Пассажирский поезд раздавил легковушку с людьми
Видео
Все видео
В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб
В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб
У наркодилеров изъяли товара на $1,5 млн
У наркодилеров изъяли товара на $1,5 млн
Разоблачили схему, по которой незаконно "сливали" данные миллионов граждан
Разоблачили схему, по которой незаконно "сливали" данные миллионов граждан
На украинской границе завернули певицу из России
На украинской границе завернули певицу из России
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
Интервью
1/5
Ежемесячно Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен - Агия Загребельская
Ежемесячно Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен - Агия Загребельская
Просмотров: 1053
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3546
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6201
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1503
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4599
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
14 декабря 2021
Просмотров: 414
Кар'єра
Пам'ятаю Валентину блакитноокою студенткою з довгою каштановою косою. Вчилася на курсі на рік старшому за мене. Вона робила університетську газету. ...
среда, 15 декабря 2021 10:54

В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб

  Комментировать
В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб
Мужчина представился близким к Путину агентом. Фото: ГПСУ

В аэропорту "Борисполь" не пропустили россиянина, который пытался изображать агента спецслужб.

Он прибыл в Украину рейсом из Абу-Даби, ОАЭ. Предоставил документ на имя 45-летнего гражданина РФ. Но заявил, что это паспорт прикрытия, сообщает пограничная служба.

Цель визита в Украину не смог назвать. Не предоставил контакты людей, к которым направлялся.

"Видимо, почувствовал, что разговор с пограничником идет не совсем гладко. Поэтому решил выложить "все как есть". Мужчина признался, что за его плечами – несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, работал в "команде Путина", и ждал свою заслуженную и обещанную награду – медаль "героя России". Но его обманули", - говорится в сообщении.

Мужчина сказал, что решил попросить помощи у украинских спецслужб. Добавил, что испытывал на себе разные "порошки", которые завозили в РФ для спецагентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Борисполе задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

"Проверять все "заявления" россиянина пограничники, конечно, не стали. Для них достаточно было, что тот не смог ни назвать четкую цель приезда, ни подтвердить ее. Поэтому вернулся без пяти минут "Герой России" обратным рейсом в Абу-Даби", – рассказали пограничники.

В аэропорту "Борисполь" украинские пограничники обнаружили гражданина Турции, который по поддельному паспорту Кипра намеревался вылететь в Лондон. Правоохранители изъяли поддельный документ, а иностранца были привлечены к административной ответственности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

Главу первого украинского суда выбирали по возрасту

Самое читаемое
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание Просмотров: 11745
&quot;В России бардак, если нам таких кротов поставляют&quot; - сети гудят о Гогилашвили
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
9
 11 Просмотров: 10080
&quot;Ломаченко подтвердил, что не любит Украину&quot; - Стаховский
"Ломаченко подтвердил, что не любит Украину" - Стаховский Просмотров: 9369
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом Просмотров: 6894
Назвали имя 16-летнего водителя, снесшего людей на переходе в Луцке
Назвали имя 16-летнего водителя, снесшего людей на переходе в Луцке Просмотров: 6507
Происшествия
16-летнего водителя, снесшего толпу на переходе, отпустили домой
16-летнего водителя, снесшего толпу на переходе, отпустили домой Просмотров: 3807
Штурмовали две квартиры: как задерживали стрелка из Вишневого
Штурмовали две квартиры: как задерживали стрелка из Вишневого
5
 Просмотров: 1287
Многодетная мать до сих пор в коме: рассказали о состоянии искалеченных в ДТП под Черниговом
Многодетная мать до сих пор в коме: рассказали о состоянии искалеченных в ДТП под Черниговом
5
 Просмотров: 693
В лесополосе нашли труп военного
В лесополосе нашли труп военного Просмотров: 567
Под Киевом мужчина стрелял в людей: первые подробности спецоперации
Под Киевом мужчина стрелял в людей: первые подробности спецоперации
4
 Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
11
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
7
Выплыло видео Гогилашвили с прокремлевским "Оплотом"
5
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
4
"Ковидную тысячу" можно будет потратить на лекарства - но не всем
4
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
Голосов: 246
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть