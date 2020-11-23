В Одессе предприниматели перекрыли трассу: что случилось

Протестующие намерены ночевать на дороге, а в понедельник пойти пикетировать ОГА. Фото: Думская

Работники одесского промтоварного рынка Седьмой километр перекрыли дорогу на Овидиополь в знак протеста против карантина выходного дня и остаются ночевать на трассе.

Конфликт обострился в воскресенье утром, после того как на территорию рынка прибыло пять автобусов с полицией, сообщает местное издание "Думская".

Правоохранители решили проследить, как на рынке соблюдается карантин выходного дня. Большинство приехавших на работу торговцев развернулись и разъехались по домам, однако наиболее активные перешли к акции протеста.

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В течение дня люди периодически перекрывали движение по Овидиопольской трассе, из-за чего возникали заторы и перепалки с водителями.

По состоянию на 21:20 сообщается, что трасса все так же перекрыта, однако "скорые" и пожарные машины протестующие пропускают. Участники протеста намерены ночевать на дороге, а в понедельник пойти пикетировать ОГА.

Жесткий карантин введут, если не сработает карантин выходного дня. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook. По его словам, план жесткого карантина разрабатывают, но это план "Б".