В Одессе предприниматели перекрыли трассу: что случилось

 
Ексклюзивы
1/5
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 81
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 513
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1494
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 5166
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 360
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 702
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 675
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 513
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 495
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 423
Фото
Все фото
3
3
3
5
6
Висел вниз головой: мужчина потерял сознание, нанизавшись на забор
Висел вниз головой: мужчина потерял сознание, нанизавшись на забор
Активистка Femen обнажилась перед консульством Польши в Одессе (18+)
Активистка Femen обнажилась перед консульством Польши в Одессе (18+)
Крымские военные получили отремонтированные квартиры
Крымские военные получили отремонтированные квартиры
Члена избирательной комиссии хотели купить за 25 тыс. грн
Члена избирательной комиссии хотели купить за 25 тыс. грн
Самую большую баржу в истории Украины спустили на воду
Самую большую баржу в истории Украины спустили на воду
Видео
Все видео
Карантин выходного дня: Одесса отказалась вводить новые ограничения
Карантин выходного дня: Одесса отказалась вводить новые ограничения
Побили Шуфрича
Побили Шуфрича
В Одесской области сняли на видео "пылевого дьявола"
В Одесской области сняли на видео "пылевого дьявола"
Загадочное убийство сотрудницы аптеки: новые подробности
Загадочное убийство сотрудницы аптеки: новые подробности
В Украину доставили рекордную партию кокаина
В Украину доставили рекордную партию кокаина
Интервью
1/5
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1359
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 846
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2223
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 486
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 765
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
22 ноября 2020
Просмотров: 387
Зруйнували мрії
– Біда. Сину повістка в армію прийшла, – каже з місяць тому Катерина Павлівна. Її 18-річного Івана викликали у військкомат пройти ...
понедельник, 23 ноября 2020 02:28

В Одессе предприниматели перекрыли трассу: что случилось

  Комментировать
В Одессе предприниматели перекрыли трассу: что случилось
Протестующие намерены ночевать на дороге, а в понедельник пойти пикетировать ОГА. Фото: Думская

Работники одесского промтоварного рынка Седьмой километр перекрыли дорогу на Овидиополь в знак протеста против карантина выходного дня и остаются ночевать на трассе.

Конфликт обострился в воскресенье утром, после того как на территорию рынка прибыло пять автобусов с полицией, сообщает местное издание "Думская".

Правоохранители решили проследить, как на рынке соблюдается карантин выходного дня. Большинство приехавших на работу торговцев развернулись и разъехались по домам, однако наиболее активные перешли к акции протеста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантин выходного дня: предприниматели угрожают объявить голодовку

В течение дня люди периодически перекрывали движение по Овидиопольской трассе, из-за чего возникали заторы и перепалки с водителями.

По состоянию на 21:20 сообщается, что трасса все так же перекрыта, однако "скорые" и пожарные машины протестующие пропускают. Участники протеста намерены ночевать на дороге, а в понедельник пойти пикетировать ОГА.

Жесткий карантин введут, если не сработает карантин выходного дня. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook. По его словам, план жесткого карантина разрабатывают, но это план "Б".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Одессе предприниматели перекрыли трассу: что случилось». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей&quot; - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
 Просмотров: 29279
Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
 Просмотров: 15427
Назвали области, где больницы больше всего заполнены больными Covid-19
Назвали области, где больницы больше всего заполнены больными Covid-19 Просмотров: 13896
За месяц станем свидетелями чуда - астролог
За месяц станем свидетелями чуда - астролог
 Просмотров: 10404
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 9540
Одесса
Одесса таки согласилась на карантин выходного дня
Одесса таки согласилась на карантин выходного дня Просмотров: 144
Висел вниз головой: мужчина потерял сознание, нанизавшись на забор
Висел вниз головой: мужчина потерял сознание, нанизавшись на забор
3
 Просмотров: 567
Выборы ректора Одесского медина пытаются заблокировать в интересах Дубининой
Выборы ректора Одесского медина пытаются заблокировать в интересах Дубининой Просмотров: 27
Официально: Труханов победил на выборах в Одессе
Официально: Труханов победил на выборах в Одессе Просмотров: 135
В Одесском морском порту горела понтонная мастерская
В Одесском морском порту горела понтонная мастерская Просмотров: 99
Больше всего комментируют
62
Исключили из партии депутатов, которые заехали на внедорожнике в подъезд многоэтажки
41
Автопробег активистов к "Феофании": что требуют от Зеленского
20
"Можем давать тотальный отпор России". Украинцы отмечают День достоинства и свободы
13
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
6
Повстанцы провели конференцию порабощенных народов
Голосов: 1054
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть