В Одессе ограбили банк

Злоумышленники украли около 1 млн гривен. Фото: pixabay

В Приморском районе Одессы ограбили банк "Восток".

Банк расположен на проспекте Тараса Шевченко. Из финансового учреждения украли 900 тыс. гривен, 30 тыс. долларов, 8 тыс. евро и 5 тыс. российских рублей. Также злоумышленники взломали ящики депозитария, сообщают Tеlegram-каналы Одессы.

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Ограбление совершено сегодня ночью. В помещение банка неизвестные проникли, повредив дверь. Сейчас полицейские устанавливают личности подозреваемых, а также сумму нанесенного ущерба, сообщает Одесское районное управление Одессы.

В Одесской области кассир одного из банков присваивала деньги клиентов. За 2 года женщина сняла средства со счетов более двух десятков жителей Одесской области. Недостачу на сумму около 130 000 гривен обнаружили во время ревизии, проведенной через многочисленные жалобы от клиентов.