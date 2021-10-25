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вторник, 26 октября 2021 04:37

В Одессе будет курсировать специальный вакцинальный автобус

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В Одессе будет курсировать специальный вакцинальный автобус
Одесситов будут информировать о маршруте и остановках. Фото: pixabay.com

В Одессе заработает передвижной пункт вакцинации от коронавируса - специальный вакцинальный автобус, который выйдет на маршрут уже на этой неделе.

По словам директора муниципального департамента здравоохранения Левона Никогосяна, в автобусе будет работать бригада из трех медиков, сообщает "Думская".

"Автобус будет курсировать по городу, чтобы все желающие смогли вакцинироваться. Он будет останавливаться у рынков, конечных остановок транспорта, а также в местах скопления людей", - говорится в сообщении.

Одесситов будут информировать о маршруте и остановках вакцинального автобуса. Кроме того, планируют открыть также пункт вакцинации на Старосенной площади, где расположена конечная остановка ряда трамвайных маршрутов.

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С 21 октября в Украине начали действовать новые правила проезда в транспорте междугородного и межобластного сообщения. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь водители и пассажиры для поездок между регионами Украины.

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