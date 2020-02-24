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понедельник, 24 февраля 2020 12:05

В Новые Санжары ежедневно привозят полицейских из других областей
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В пгт Новые Санжары ежедневно дежурят представители Национальной полиции. Правоохранители следят за общественным порядком, дежурят на блокпостах вокруг медицинского центра Нацгвардии, где обсервации находятся эвакуированы из Китая.

Корреспондент Gazeta.ua увидел, как работают правоохранители.

В Новых Санжарах усиленно дежурит нацполиция
Фото: Ольга Стенько
В Новых Санжарах усиленно дежурит нацполиция
В Новых Санжарах усиленно дежурит нацполиция
В Новых Санжарах усиленно дежурит нацполиция
В Новых Санжарах усиленно дежурит нацполиция

Больше всего полицейских на улицах, ведущих к медицинскому центру. Полицейские дежурят на перекрестках, следят за общественным порядком. Ежесуточно в полдень группы меняются.

"Мы обеспечиваем привлечением дополнительных сил полностью весь период обсервации. Круглосуточно дежурят 70 правоохранителей. В субботу были из Днипра, воскресенье - из Полтавы, понедельник - из Запорожья", - рассказал начальник управления превентивной деятельности Национальной полиции Украины, полковник полиции Игорь Бабич.

На повороте с трассы в сторону санатория у граждан спрашивают цель визита и проверяют документы. Таким образом правоохранители предупреждают, очевидно, повторение беспорядков, которые происходили в поселке 20 февраля.

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Появились положительные для населенного пункта результаты: уменьшается количество правонарушений. В частности, остановили легковой автомобиль, в котором за рулем находился местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина вел себя неадекватно и пытался проехать в сторону медцентра.

На территории объекта в Новых Санжарах для охраны людей остается 300 работников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев – в резерве. Нацполиция усилила патрулирование в регионе.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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