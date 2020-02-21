Новые Санжары будут охранять 300 нацгвардейцев - Гончарук

Гончарук рассказал о ходе дел в Новых Санжарах. Фото: УНИАН

На территории объекта в Новых Санжарах для охраны людей остается 300 работников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев – в резерве. Нацполиция усилила патрулирование в регионе.

Все эвакуированные украинцы и иностранцы прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди – в полной безопасности, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Приехал сюда, чтобы убедиться, что все работает. Поговорили с людьми, которые находятся в санатории. Убедился, что здесь есть все необходимое. Объект находится под охраной физической и наблюдением медиков-инфекционистов. Ситуация под полным контролем правительства", – добавил он.

Трое медицинских работников, находившихся с эвакуированными людьми во время полета, и в дальнейшем остаются с ними. Плюс с ними на территории места обсервации будет еще один медик. Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут.

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Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах. Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка.