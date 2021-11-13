В Луцке женщина вылезает через окно, чтобы не "встретиться" с сатаной

 
Ексклюзивы
1/5
"Убегал горами. Со мной было еще 250 человек. 11 выжили": как живут турки-ахыска, которых Сталин лишил родины
"Убегал горами. Со мной было еще 250 человек. 11 выжили": как живут турки-ахыска, которых Сталин лишил родины
Просмотров: 927
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1269
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
2 Просмотров: 1638
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1719
"Мы уже на Марсе – что теперь?": писатель Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": писатель Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 369
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3510
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1197
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 1143
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 720
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 540
Фото
Все фото
8
6
3
21
3
Морпехи уничтожили морской десант условного противника около Крыма
Морпехи уничтожили морской десант условного противника около Крыма
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Убегал от лесничих: в Черниговской области умер браконьер после убийства лося
Убегал от лесничих: в Черниговской области умер браконьер после убийства лося
Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
В украинском зоопарке заживо сгорели обезьяны
В украинском зоопарке заживо сгорели обезьяны
Видео
Все видео
В Луцке женщина вылезает через окно, чтобы не "встретиться" с сатаной
В Луцке женщина вылезает через окно, чтобы не "встретиться" с сатаной
Не пустили на экскурсию: обиженный мужчина "взрывно" отомстил ТЭС
Не пустили на экскурсию: обиженный мужчина "взрывно" отомстил ТЭС
Притворялся пассажиром: пьяный маршрутщик прятался от полиции на заднем сиденье
Притворялся пассажиром: пьяный маршрутщик прятался от полиции на заднем сиденье
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Пассажиры без Covid-документов перекрыли дорогу и объявили бунт
Пассажиры без Covid-документов перекрыли дорогу и объявили бунт
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 369
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 5004
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2097
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9531
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1161
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 207
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
суббота, 13 ноября 2021 17:16

В Луцке женщина вылезает через окно, чтобы не "встретиться" с сатаной

  Комментировать
В Луцке женщина вылезает через окно, чтобы не &quot;встретиться&quot; с сатаной
В Луцке женщина вылезает на улицу через окно квартиры, чтобы не встретиться с сатаной. Фото: скриншот с видео

В Луцке на просп. Возрождение проживает женщина, которая выходит из своей квартиры только через окно.

Пожилая горожанка боится сатаны, пишет "Конкурент".

Дверью женщина не пользуется через кодовый замок. Убеждена, что "он от сатаны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда делать ремонт балкона: летом или зимой?

"Когда жильцы дома собирали деньги на ремонт подъезда и установку кодового замка, баба сдала только на ремонт", - рассказала ее соседка.

Каждое утро пенсионерка вынуждена спускать через окно лестницу. Ее она потом прячет в подвале.

В Киеве по ул. Тулузы, 3 мужчина выбросил из окна седьмого этажа пол квартиры. Летела раковина, микроволновка, двери, посуда, вазоны и многое другое. Пытался даже выбросить холодильник, но он не пролез в окно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Луцке женщина вылезает через окно, чтобы не "встретиться" с сатаной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
ноября

Математик написал легендарную сказку

Самое читаемое
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
5
 1 Просмотров: 28315
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки Просмотров: 27290
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
6
 Просмотров: 10017
&quot;Такого не было даже при Яныке&quot; - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской
"Такого не было даже при Яныке" - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской 9 Просмотров: 9378
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
5
 Просмотров: 6913
Другие регионы
Не пустили на экскурсию: обиженный мужчина "взрывно" отомстил ТЭС
Не пустили на экскурсию: обиженный мужчина "взрывно" отомстил ТЭС
 Просмотров: 261
Притворялся пассажиром: пьяный маршрутщик прятался от полиции на заднем сиденье
Притворялся пассажиром: пьяный маршрутщик прятался от полиции на заднем сиденье
 Просмотров: 9
Черновицкая область ослабляет карантинные ограничения: какие и когда
Черновицкая область ослабляет карантинные ограничения: какие и когда Просмотров: 144
Реанимации Ивано-Франковска на 100% заняты Covid-больными
Реанимации Ивано-Франковска на 100% заняты Covid-больными Просмотров: 225
Церковный праздник 9 ноября: чтят память первого славянского летописца
Церковный праздник 9 ноября: чтят память первого славянского летописца Просмотров: 324
Больше всего комментируют
9
"Такого не было даже при Яныке" - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской
5
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
2
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
2
"Даже президент США не может влиять на мэра Вашингтона" - Кличко о "наездах" на мэров
2
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам
Голосов: 1878
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть