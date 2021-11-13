В Луцке женщина вылезает через окно, чтобы не "встретиться" с сатаной

В Луцке женщина вылезает на улицу через окно квартиры, чтобы не встретиться с сатаной. Фото: скриншот с видео

В Луцке на просп. Возрождение проживает женщина, которая выходит из своей квартиры только через окно.

Пожилая горожанка боится сатаны, пишет "Конкурент".

Дверью женщина не пользуется через кодовый замок. Убеждена, что "он от сатаны".

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"Когда жильцы дома собирали деньги на ремонт подъезда и установку кодового замка, баба сдала только на ремонт", - рассказала ее соседка.

Каждое утро пенсионерка вынуждена спускать через окно лестницу. Ее она потом прячет в подвале.

В Киеве по ул. Тулузы, 3 мужчина выбросил из окна седьмого этажа пол квартиры. Летела раковина, микроволновка, двери, посуда, вазоны и многое другое. Пытался даже выбросить холодильник, но он не пролез в окно.