В лесополосе нашли повешенным военнослужащего

В Кропивницком нашли повешенным военнослужащего. Фото: pixabay.com

В Кропивницком нашли повешенным командира противопожарной роты воинской части А-1405 капитана Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на информацию исполняющей обязанности заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части А-1405 Анны Вольской.

Тело нашли 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.

"В части об этом стало известно в 16:10. Капитан не находился на службе в то время", — сказала она.

На службе у 33-летнего мужчины проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие.

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