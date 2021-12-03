В Кривом Роге обрушилась шахта - есть погибшие

В Кривом Роге в шахте обрушилась порода. Один работник погиб.
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.
2 декабря на территории ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" погиб работник ЧП "Свитекс".
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"Под обломками оказался 48-летний проходчик. Мужчину пытались спасти коллеги, но от травм он погиб", - написал в соцсети Волынец.
Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 УК Украины - Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
В прошлом году в Кривом Роге подземная шахтерская забастовка длилась 43 суток. Бастовали горняки на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината.
Требовали повышения зарплат, устранения нарушений во время аттестации работников, увольнения руководителей шахт.
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