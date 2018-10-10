В Кременчуге учреждениям могут не дать газ

Не хватает средств на отопительный сезон

В Кременчуге Полтавской области не хватает средств для отопительного сезона. Из-за долгов государственным учреждениям могут его дать.

До конца года в районе бюджетникам не будет хватать шесть миллионов гривен, отмечает председатель бюджетной комиссии Николай Черныш.

Среди учреждений-должников - городской совет, который должен государству за отопление поликлиники 439 тыс. грн, и за центральную районную больницу - 1, 4 млн, сообщает kg.ua.

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Газовая служба заявила, что не сможет включить газ, если долг не будет оплачен до начала отопительного сезона. В Украине он начнется 15 октября.

По правилам, отопительный сезон должен стартовать, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составляет ниже 8 градусов тепла.

Первый этап отключения жилых домов от централизованного отопления начался в городе Каменское Днепропетровской области. Отказаться от таких услуг городские власти заставили сверхвысокие тарифы на тепло.