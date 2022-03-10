В Херсонской области оккупанты расстреляли гражданское авто - есть жертвы

В результате обстрела, авто дотла сгорело, погибла водитель. Фото: Херсонская областная прокуратура

В селе Дарьевка на Херсощине российские военные обстреляли торговый павильон и автомобиль, двигавшийся по проезжей части. В результате обстрела, авто дотла сгорело, погибла водитель. Херсонская прокуратура возбудила уголовное дело.

"Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве начатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международ гуманитарного права, а именно статьям 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, прямо запрещающие нападения на гражданское население и гражданские объекты", - сообщила прокуратура.

В настоящее время правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.

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Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка, сообщает Генеральный штаб ВСУ.