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В Харькове закрыли въезд для грузовых автомобилей

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В Харькове закрыли въезд для грузовых автомобилей
В городе также готовятся вывозить поваленные из-за обледенения ветки деревьев. Фото: obozrevatel.com

В Харькове расчищают город после ночного снегопада. Транзитное движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 т, через территорию города запрещено до 11:00 14 января.

На придомовых территориях снег убирают 1365 рабочих, в работах задействовано 45 единиц техники и 94 средства малой механизации, сообщил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко.

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"Профильные службы работают в усиленном режиме. Первоочередная задача - расчистить от снега основные дороги, подходы к метрополитену, больниц, школ, детсадов, а также обеспечить проезд общественного транспорта. Бывает, что, например, 2-3 фуры на подъеме начинают "шлифовать" дорогу и через них образуется затор в 1,5-2 километра прямо до въезда в город. Тракторы вытягивают эти фуры, которые к тому же не всегда снабжены зимней резиной. Но КП "Шляхрембуд" обеспечено посыпочными материалами", - сказал Руденко.

По его словам, в городе также готовятся вывозить поваленные из-за обледенения ветки деревьев. На дороги высыпано 471 кубометр песчано-солевой смеси и 452 т соли. В распоряжении спасателей 11 единиц спецтехники, 7 автолестниц, 25 бензопил.

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Снегопады продлятся до конца недели. Серьезное похолодание начнется с 15 января, температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января составит -13...20°С, местами, возможно, до -20...22°С.

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