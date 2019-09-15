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воскресенье, 15 сентября 2019 14:32

В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд

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В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
Марш пройдет на центральной площади. Фото: golosua.info

В Харькове 15 сентября пройдет ЛГБТ-прайд.

2,5 тыс. Сотрудников Национальной полиции будут охранять 1,5 тыс. участников "Харьков прайда", передает golosua.info.

"Мы провели ряд совещаний с участием организаторов мероприятий, руководства облгосадминистрации, органов местного самоуправления, с Консультационной миссией Европейского союза, мониторинговой миссией ООН по правам человека. Налажена постоянная координация между всеми правоохранительными структурами области", - сообщает начальник Главного управления полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко.

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На акции будут представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.

В Одессе представители ЛГБТ-сообщества провели Марш равенства. На акцию пришло около 300 человек, участники развернули большой радужный флаг и выкрикивали "Права человека - превыше всего!", "Наша позиция - это свобода".

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Дата
15
сентября

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