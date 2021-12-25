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суббота, 25 декабря 2021 18:36

В Харькове появился "украинский Стоунхендж", но мэр не хочет за него платить

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В Харькове появился &quot;украинский Стоунхендж&quot;, но мэр не хочет за него платить
За инсталляцию авторы должны были получить 1,5 млн грн. Фото: Facebook Юрия Сидоренко

В спальном районе Харькова из бетонных блоков сделали инсталляцию "Скифское наследие", которую окрестили "украинским Стоунхенджем". Авторам должны были заплатить 1,5 млн грн, но в мэрии сказали, что средств не дадут.

Об этом сообщил директор Департамента связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

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"Конечно же, в таком виде "ця споруда" принята не будет. Соответственно, ни о какой оплате речи тоже не идет - в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта заплачены не будут. Игорь Терехов уверен, что в таком виде "библиковскому стоунхенджу" или "скифскому наследию" в Харькове места нет", — написал Сидоренко.

Проект "Скифское наследие" стал победителем Бюджета участия на 2021 год. На конструкциях в камне высечены изображения скифской тематики, рунические и зодиакальные символы. Внутри сооружения выставлены копии скифских каменных баб. Территорию покрыли "древним" мощением: морской галькой, песчаником, природным камнем. Высота объекта – до 2,4 метров.

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