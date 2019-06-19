В Харькове пикетируют мэрию

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19 июня у здания горсовета Харькова собрались около сотни человек.

Цель пикета - не допустить переименования проспекта Петра Григоренко, сообщил глава организации "Світанок" Вадим Поздняков.

Активисты собираются посетить сессию и отстаивать свою позицию.

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Волонтер Ярина Чаговець также настаивает на том, что проспект Петра Григоренко нельзя переименовывать, а действия горсовета называет незаконными. Она напомнила, что в 2014-м жители города отстояли Харьков и не допустили создания "ХНР". А такими действиями как демонтаж палатки и переименования проспекта Григоренко власть хочет реализовать это. Ярина Чаговець утверждает, что решать вопрос с переименованием проспекта нужно юридическим путем, если ему вернут прежнее название.

Активист "Правого сектора" Юрий Лихота объяснил, почему проспект Петра Григоренко хотят переименовать.

"Это происходит, потому что "Гепа" решил пойти в большую политику. С палаткой он "пролетел", с памятником Жукову - пока нет. Но мы будем настаивать, чтобы там только флаг был установлен", - отметил Юрий Лихота.

На акции присутствовали организации "Світанок", "Правый сектор", "Союз ветеранов АТО", "Традиция и порядок" и другие.

Активисты держат в руках различные плакаты с надписями: "Жуков за такие дороги мог и расстрелять", "Мы платим налоги - где наши дороги?", "Жуков НЕ маршал победы, а маршал смерти", "Стоп реванш".

Также пикетчики на входе в горсовет вывесили плакат с Жуковым, на котором написаны все преступления маршала, совершенные им за годы жизни.

В то же время на пикете собирают деньги на общежитие для незрячих, проживающих в ужасных условиях.Охрану порядка обеспечивают около 100 полицейских и 50 нацгвардейцев.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель осудила снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Она назвала это примером непродуманности и несовершенства гуманитарной политики.