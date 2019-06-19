 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 1062
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 4149
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1377
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 270
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 306
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7533
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1890
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3708
Фото
Все фото
12
3
3
3
3
В Харькове пикетируют мэрию
В Харькове пикетируют мэрию
Плюнули на декоммунизацию: Харьковский горсовет возобновил проспект Жукова
Плюнули на декоммунизацию: Харьковский горсовет возобновил проспект Жукова
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
Мужчина поджег чужое авто и не смог объяснить причину
Мужчина поджег чужое авто и не смог объяснить причину
Война близко: украинским бойцам необходима срочная помощь
Война близко: украинским бойцам необходима срочная помощь
Видео
Все видео
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Подрались ветераны АТО и "Нацкорпус" - есть пострадавшие
Подрались ветераны АТО и "Нацкорпус" - есть пострадавшие
Неизвестные дерзко ограбили банкомат
Неизвестные дерзко ограбили банкомат
Пьяные подростки устроили разборки стенка на стенку
Пьяные подростки устроили разборки стенка на стенку
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1953
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3132
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5454
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 531
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 11:40

В Харькове пикетируют мэрию
12

  Комментировать

На акции присутствовали организации «Світанок», «Правый сектор», «Союз ветеранов АТО», «Традиция и порядок» и другие.
Фото: s.057.ua
На акции присутствовали организации «Світанок», «Правый сектор», «Союз ветеранов АТО», «Традиция и порядок» и другие.
На акции присутствовали организации «Світанок», «Правый сектор», «Союз ветеранов АТО», «Традиция и порядок» и другие.
На акции присутствовали организации «Світанок», «Правый сектор», «Союз ветеранов АТО», «Традиция и порядок» и другие.
На акции присутствовали организации «Світанок», «Правый сектор», «Союз ветеранов АТО», «Традиция и порядок» и другие.

19 июня у здания горсовета Харькова собрались около сотни человек.

Цель пикета - не допустить переименования проспекта Петра Григоренко, сообщил глава организации "Світанок" Вадим Поздняков.

Активисты собираются посетить сессию и отстаивать свою позицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снос бюста Жукова: Харьковские полицейские устроили обыски

Волонтер Ярина Чаговець также настаивает на том, что проспект Петра Григоренко нельзя переименовывать, а действия горсовета называет незаконными. Она напомнила, что в 2014-м жители города отстояли Харьков и не допустили создания "ХНР". А такими действиями как демонтаж палатки и переименования проспекта Григоренко власть хочет реализовать это. Ярина Чаговець утверждает, что решать вопрос с переименованием проспекта нужно юридическим путем, если ему вернут прежнее название.

Активист "Правого сектора" Юрий Лихота объяснил, почему проспект Петра Григоренко хотят переименовать.

"Это происходит, потому что "Гепа" решил пойти в большую политику. С палаткой он "пролетел", с памятником Жукову - пока нет. Но мы будем настаивать, чтобы там только флаг был установлен", - отметил Юрий Лихота.

На акции присутствовали организации "Світанок", "Правый сектор", "Союз ветеранов АТО", "Традиция и порядок" и другие.

Активисты держат в руках различные плакаты с надписями: "Жуков за такие дороги мог и расстрелять", "Мы платим налоги - где наши дороги?", "Жуков НЕ маршал победы, а маршал смерти", "Стоп реванш".

Также пикетчики на входе в горсовет вывесили плакат с Жуковым, на котором написаны все преступления маршала, совершенные им за годы жизни.

В то же время на пикете собирают деньги на общежитие для незрячих, проживающих в ужасных условиях.Охрану порядка обеспечивают около 100 полицейских и 50 нацгвардейцев.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель осудила снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Она назвала это примером непродуманности и несовершенства гуманитарной политики.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Харькове пикетируют мэрию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Украинский князь погиб в Польше

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 93930
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 72455
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 54529
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 6 Просмотров: 35767
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 33464
Новости Харькова
Плюнули на декоммунизацию: Харьковский горсовет возобновил проспект Жукова
Плюнули на декоммунизацию: Харьковский горсовет возобновил проспект Жукова
3
 1 Просмотров: 621
Тушат пожар больше 10 часов: загорелась свалка
Тушат пожар больше 10 часов: загорелась свалка Просмотров: 1233
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
3
 Просмотров: 5742
Ограбление на миллион: грабители напали на супругов
Ограбление на миллион: грабители напали на супругов Просмотров: 405
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
 Просмотров: 3168
Больше всего комментируют
26
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
24
У каких партий больше шансов попасть в Раду
16
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
12
Тимошенко срочно нужны выборы
6
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 1036
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua