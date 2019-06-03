В администрации Зеленского осудили уничтожение памятника советскому маршаллу Жукову

Пресс-секретарь администрации президента недовольна повалом бюста советского маршала Жукова. Фото: УНН

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель осудила снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову.

Она назвала это примером непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, пишет УНН.

"Ситуация в Харькове вокруг памятника маршалу Жукову - яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы. А также - свидетельство крайней необходимости введения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом", - отметила Мендель.

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По ее словам закон о декоммунизации противоречит себе: с одной стороны запрещает коммунистическую символику, а с другой позволяет, если она связана с сопротивлением нацистским оккупантам времен Второй мировой войны.

Она добавила, что снос памятников советской эпохи это дело городской общины.

В Харькове сторонники закона о декоммунизации повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. На месте, где был бюст, установили украинский флаг, а сам бюст разбили на обломки.