В Харькове пенсионерка собственноручно латает дырявою дорогу

В Харькове пенсионерка Ася Михайловна ежедневно ремонтирует дорогу на пров. Забайкальском.
По словам местных жителей, ремонта дорога не видела 24 года, говорится в сюжете "Джедаі".
Выбоины местами там достигают 40 см в высоту. Транспорт, ездящий по магистрали, постоянно нуждается в ремонте.
Женщина не ждет исполнения обещаний дорожников, а своими руками латает дыры. Для этого использую подручные материалы, которые находит на улице.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартовала "Большая стройка" транспортных развязок под Киевом
В Харьковской области СБУ разоблачила на систематических взятках начальника одного из отделов Государственной фискальной службы Украины в регионе. Чиновник требовал от местного предпринимателя 100 тыс. грн. ежемесячно за не реагирование на сделки с подакцизной продукцией и не привлечение его к уголовной ответственности
Комментарии