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суббота, 24 апреля 2021 19:15

В Харькове пенсионерка собственноручно латает дырявою дорогу

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В Харькове пенсионерка собственноручно латает дырявою дорогу
Для ремонта женщина использует подручные материалы. Фото: скриншот с видео

В Харькове пенсионерка Ася Михайловна ежедневно ремонтирует дорогу на пров. Забайкальском.

По словам местных жителей, ремонта дорога не видела 24 года, говорится в сюжете "Джедаі".

Выбоины местами там достигают 40 см в высоту. Транспорт, ездящий по магистрали, постоянно нуждается в ремонте.

Женщина не ждет исполнения обещаний дорожников, а своими руками латает дыры. Для этого использую подручные материалы, которые находит на улице.

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В Харьковской области СБУ разоблачила на систематических взятках начальника одного из отделов Государственной фискальной службы Украины в регионе. Чиновник требовал от местного предпринимателя 100 тыс. грн. ежемесячно за не реагирование на сделки с подакцизной продукцией и не привлечение его к уголовной ответственности

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