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четверг, 12 августа 2021 16:11

В Харькове хотят поменять губернатора и главу Нацполиции в интересах Добкина и Фельдмана - СМИ

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В Харькове хотят поменять губернатора и главу Нацполиции в интересах Добкина и Фельдмана - СМИ
СМИ: "Добкин и Фельдман планируют фальсификации на выборах в Харькове и лоббируют кадровые изменения в ОП"

В течение ближайших недель в Харькове может быть назначен новый глава областной государственной администрации и руководитель областного управления Национальной полиции. Кадровые ротации должны стать итогом теневых переговоров Офиса президента с группой нардепа от ОПЗЖ Александра Фельдмана и кандидата в мэры города Михаила Добкина, которую на столичном уровне представляет министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, пишет издание "Дело". Кадровые ротации позволят кандидату в мэры организовать фальсификации, утверждается в материале.

В частности, после решения Кабмина свой пост в ближайшее время покинет глава Харьковской обладминистрации Айна Тымчук. На должность руководителя обладминистрации от группировки Фельдмана-Добкина претендует Александр Скакун, который в течение последних нескольких лет занимал должность замгубернатора по силовым вопросам. Скакун выходец из Службы безопасности. Именно его считают одним из тех силовиков, кто не допустил развития сепаратистских движений в Харькове в 2014 году. Но теперь его задачей как раз будет обеспечить победу для главного идеолога федерализации в городе.

Вторая кадровая ротация - новый начальник управления Нацполиции в Харьковской области. Назначенный декабре минувшего года на эту должность 38-летний полковник Андрей Рубель вскоре вынужден будет уступить свое место Игорю Назаренко, который работает в правоохранительных органах с конца 80-х - начала 90-х годов и специализируется на уголовной тематике и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По слухам, именно Назаренко помогал Фельдману выиграть несколько последних мажоритарных кампаний. В 2019 году возглавил Киевский райотдел, который связывают непосредственно с интересами Фельдмана. Ведь именно на территории этого района размещен рынок Барабашово (принадлежит Фельдману), который всегда был известен возможностью для правоохранителей "покошмарить" предпринимателей.

"Именно с Барабашово связан и личный бизнес-интерес Фельдмана в поддержке Добкина в качестве будущего мэра Харькова. Дело в том, что рынок нелегально занимает порядка 10 га земли в центре города, и чтобы продолжать пользоваться этим участком, зарабатывая на нем баснословные доходы, Фельдману необходим свой мэр и свой начальник областной полиции", - отмечается в материале.

Обе кандидатуры - Скакуна и Назаренко - в Офисе президента якобы представлял и лоббировал министр Чернышов. Кроме Фельдмана и Добкина, их также продвигает Владимир Дидух.

Он якобы давно дружит с Фельдманом, Добкиным и Чернышовым, называя их не иначе как "семья". "Среди возможных "бонусов", которые он может получить от "новых лиц" в руководстве области - доступ к новому "рынку" - границе с Россией с соответствующим контрабандным потенциалом. Через Чернышова, как утверждают источники, Дидух имеет прямой выход на главу Офиса президента Андрея Ермака, который и согласовал две кадровых замены в Харьковской области, запланированые на средину августа" - говорится в статье.

"Несмотря на то, что вопрос с кадровыми назначениями является практически решенным, непонятно, проходили ли они акцептирование у президента Владимира Зеленского. Ведь репутационные риски, которые несет с собой подыгрывание откровенно пророссийским силам в стратегическом регионе на границе со страной агрессором - несоизмеримо выше и болезненнее, чем сиюминутные бизнес-интересы, которые преследуют конъюнктурные игроки в правительстве и окружении главы государства", - резюмирует издание.

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Дата
12
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