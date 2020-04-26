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воскресенье, 26 апреля 2020 11:59

В грузовике ВСУ сгорел человек

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В грузовике ВСУ сгорел человек
В машине было по меньшей мере два человека, одного из них пожарным удалось спасти. Фото: ДСНС

В городе Судовая Вишня Мостиского района Львовской области возле вокзала загорелся грузовой автомобиль ВСУ.

Во время пожара погиб мужчина, возраст которого выясняют, сообщает пресс служба ДСНС Львовщины.

В машине было по меньшей мере два человека, одного из них пожарным удалось спасти. Он получил около 60% ожогов тела.

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Спасателям сообщили о пожаре около 2:45 ночи в воскресенье, 26 апреля. Огонь возник на грузовой платформе вокзала в грузовом автомобиле "ЗИЛ-131", принадлежащему Минобороны Украины.

"Прибыв на место возгорания, обнаружили, что весь автомобиль был в огне. Во время тушения из автомобиля вывели мужчину 1967 года, который получил 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2-3 степени. Погасив очаг огня, нашли еще одного мужчину внутри автомобиля. Медики констатировали у него смерть ", - написали в сообщении ДСНС.

Полностью потушили огонь около 3:25. Военный автомобиль полностью уничтожил огонь. Причины возникновения пожара и детали устанавливают правоохранители.

В Путильском районе Черновицкой области во время сжигания сухой травы на пастбище заживо сгорел 78-летний мужчина. Трагедия произошла 23 апреля. Муж ушел сжигать траву. А когда не вернулся, его пошла искать дочь. Впоследствии женщина нашла только обгоревшее тело пенсионера.

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26
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