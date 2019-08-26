В городе установят необычные уборные для собак

До конца августа в Виннице установят шесть собачьих туалетов.
Установят уборные в парке Дружбы народов, на Аллее Космонавтов, на обновленной улице Замостянской, Центральном парке.
"Устанавливаться они будут в местах, где чаще всего выгуливают собак. В парке Дружбы народов их будет две. Одну на площадке для выгула собак, вторая будет стоять в глубине зеленой зоны. Ближе к летнему театру", - говорит местная активистка Ирина Баранович, пишет vinnitsa.info.
Чтобы понять, где винничане считают, чтобы туалет для животных стояли целесообразнее всего, проведут опрос.
"Подготовим специальный лист опроса. Это должно произойти до конца августа 2019. Стараемся привить в культуру наших жителей цивилизованного выгула собак", - добавляет Ирина.
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В Виннице СТО для велосипедов будет по всей территории города. Установят 10 штук. Финансируется Швейцарской Конфедерацией в рамках Проекта "Развитие велоинфраструктуры при поддержке Швейцарской Конфедерации".
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