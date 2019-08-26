В городе установят необычные уборные для собак

До конца августа в Виннице установят шесть собачьих туалетов.

Установят уборные в парке Дружбы народов, на Аллее Космонавтов, на обновленной улице Замостянской, Центральном парке.

"Устанавливаться они будут в местах, где чаще всего выгуливают собак. В парке Дружбы народов их будет две. Одну на площадке для выгула собак, вторая будет стоять в глубине зеленой зоны. Ближе к летнему театру", - говорит местная активистка Ирина Баранович, пишет vinnitsa.info.

В Виннице установят 6 собачьих уборных с годовым запасом биопакетов. Фото: предоставлено Ириной Баранович.

Чтобы понять, где винничане считают, чтобы туалет для животных стояли целесообразнее всего, проведут опрос.

"Подготовим специальный лист опроса. Это должно произойти до конца августа 2019. Стараемся привить в культуру наших жителей цивилизованного выгула собак", - добавляет Ирина.

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В Виннице СТО для велосипедов будет по всей территории города. Установят 10 штук. Финансируется Швейцарской Конфедерацией в рамках Проекта "Развитие велоинфраструктуры при поддержке Швейцарской Конфедерации".