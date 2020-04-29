"В головах наших людей карантин давно закончился"

Городской глава Каменки Владимир Тирон боится, что город потеряет десятую часть бюджета. Фото Инфомист

Мэры небольших городков в Черкасской области подсчитывают убытки от карантина, вызванного пандемией коронавируса. Кабинет министров ввел некоторые льготы для мелких предпринимателей, которые временно остались без работы.

"Точных цифр падения бюджета я еще не знаю, - говорит мэр Городища Владимир Мирошник. - Дал задание специалистам подсчитать и жду, когда они выполнят. Однако уже сейчас экономим на освещенные улицы. Людям, конечно, не нравится, но что делать? Всех возмущенных я спрашиваю:

- А ты ночью в своем дворе тоже лампочку светишь до утра?

- Нет, - говорит, - экономлю.

- А город не имеет экономить в таких условиях? Мы ведь тоже за свет деньги платим".

Владимир Петрович замечает, что карантин для людей уже давно завершился.

"Мелкие предприниматели закрыли свои киоски и магазины и не торгуют. А людей на улице после Пасхи - море. В них в головах карантин давно завершился. Почему нельзя позволить торговать мелкому предпринимателю? У него, если за день 10 покупателей, то и хорошо. Но он платит за землю или за аренду. А сейчас сидит два месяца в карантине и ничего не имеет ни предприниматель, ни государство".

Почему нельзя позволить торговать мелкому предпринимателю? У него, если за день 10 покупателей, то и хорошо



Исполняющий обязанности городского головы Тального Василий Сидько экономит на отпусках.

"Люди привыкли отдыхать летом, но не в этот раз. Просим их брать отпуска сейчас, во время карантина, чтобы потом летом работать на полную мощность и наверстывать упущенное. Пока Кабмин освободил от платы за землю предпринимателей только на месяц, но конца-края этому карантину не видно. Видим, что громада теряет около 3 миллионов гривен. Хорошо, что зима оказалась бесснежной, то немного сэкономили на уборке снега. Но сейчас надо помочь районной больнице. Поэтому, все что сэкономили, отправили туда. Экономим на уличном освещении. Если карантин будет продолжаться, то будем урезать финансирование жилищно-коммунальному хозяйству. Хотя это тяжелое решение - горожане хотят чтобы город был чистым, освещенным, а во время пандемии еще и проводилась санитарная обработка улиц. Хотим, чтобы наши предприниматели удержались на плаву. Потому как потеряем их - потеряем постоянный источник доходов. Обращались в налоговую с вопросом: нельзя нашим предпринимателям ввести какие-то льготы на уровне общины Не районным или из других городов, а именно тем, которые зарегистрированы в общине. Пока ответ получили негативную, но искать и в дальнейшем ".



Поселковый голова Катеринополя Иван Гегедош говорит, что поселок недополучает 300 тысяч ежемесячно.

"Еще в до марта бюджет поселка выполнялся хорошо. Ежемесячно шло перевыполнения. Имели цифры на уровне 103%. Теперь вместо 700 тысяч имеем лишь 400. Работников детских садов уже перевели на 2/3 зарплаты. Откажемся от ремонта некоторых улиц, которые были запланированы" .



Мэр Каменки Владимир Тирон утверждает, что хуже всего - впереди.

"В апреле мы еще не получили плату за первый квартал включая март. Здесь еще никаких проблем не было. А вот в мае ситуация начнет резко ухудшаться. Из 100 миллионов доходов общины, должны ежемесячно, будем терять менее 10%. А это доведет до нуля бюджет развития. Если карантин продлят еще на неопределенный период, то пойдут необратимые процессы. Придется сокращать защищенные статьи, люди будут терять работу. А этого не хотелось бы".

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По планам украинского правительства, если в ближайшие дни не будет резкого всплеска уровня заболеваемости, то постепенный выход страны из карантина начнется с 11 мая.