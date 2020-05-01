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пятница, 01 мая 2020 21:31

В Днепропетровской области разбился самолет: двое погибли

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В Днепропетровской области разбился самолет: двое погибли
В Днепропетровской области разбился самолет. Фото: Слово и Дело

В Днепропетровской области произошло крушение одномоторного самолета "Груман", на борту которого находились 2 человека.

Авария произошла неподалеку от улицы Березинская в поселке городского типа Слобожанское. Самолет упал вне населенного пункта, после чего загорелся, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В результате авиакатастрофы погибли 2 человека, которые находились на борту самолета. Пожар был ликвидирован.

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Раньше, в Одесской области легковушка попала в ДТП. Водитель погиб на месте происшествия, а пассажирка госпитализирована.

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