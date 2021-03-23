В Днепре вводят жесткий локдаун

 
Ексклюзивы
1/5
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Просмотров: 198
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 324
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 279
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 765
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1053
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
11 Просмотров: 2403
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1125
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 558
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1197
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Фото
Все фото
3
9
4
6
7
Из реки вытащили тела двух братьев, которых искали более 2 месяцев
Из реки вытащили тела двух братьев, которых искали более 2 месяцев
Неизвестные ночью взорвали отделение банка
Неизвестные ночью взорвали отделение банка
Школярку від суїциду врятував випадковий перехожий
Школярку від суїциду врятував випадковий перехожий
Пьяная водитель убегала от копов и разбила авто: кадры аварии
Пьяная водитель убегала от копов и разбила авто: кадры аварии
Скандал: родители требуют отстранить учительницу, которая учит детей говорить на украинском
Скандал: родители требуют отстранить учительницу, которая учит детей говорить на украинском
Видео
Все видео
Мужчина на детской площадке жестоко избил 9-летнего мальчика
Мужчина на детской площадке жестоко избил 9-летнего мальчика
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Агрессивный мужчина ворвался в больницу и бросался на медиков
Агрессивный мужчина ворвался в больницу и бросался на медиков
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Опасный преступник прятался от полицейских в диване: подробности
Опасный преступник прятался от полицейских в диване: подробности
Интервью
1/5
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Просмотров: 198
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1125
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 486
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 855
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 252
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 819
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
вторник, 23 марта 2021 12:19

В Днепре вводят жесткий локдаун

  Комментировать
В Днепре вводят жесткий локдаун
С 25 марта в Днепре усиливают карантин. Фото: pixabay.com

С четверга, 25 марта, в Днепре вводят строгий карантин.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга 00:00. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время", - написал Филатов.

Он уточнил, что Днепр пока не внесли в красною зону эпидопасности. Усилить карантин решили, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса

По состоянию на 23 марта в красной зоне карантина находятся 8 регионов: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумска, Черновицкая области и Киев.

Напомним, Кабмин делегировал полномочия местной власти красных регионов останавливать работу транспорта. С 22 марта власти городов могут самостоятельно запрещать работу автотранспорта и железных дорог в регионах красной зоны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Днепре вводят жесткий локдаун». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
марта

Российский корабль высадил десант на территории Украины

Запатентовали электрическую лампочку

В Тихом океане затонула космическая станция

Папа Римский выпустил собственный альбом песен

Изобретение механика активизировало строительство небоскребов

Застрелили главного кандидата в президенты

У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 58603
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды 1 Просмотров: 55703
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 28926
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
 Просмотров: 6849
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
6
 Просмотров: 5679
Днипро
Из реки вытащили тела двух братьев, которых искали более 2 месяцев
Из реки вытащили тела двух братьев, которых искали более 2 месяцев
3
 Просмотров: 1341
Мужчина на детской площадке жестоко избил 9-летнего мальчика
Мужчина на детской площадке жестоко избил 9-летнего мальчика
 Просмотров: 801
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
 Просмотров: 756
Агрессивный мужчина ворвался в больницу и бросался на медиков
Агрессивный мужчина ворвался в больницу и бросался на медиков
 Просмотров: 342
Неизвестные ночью взорвали отделение банка
Неизвестные ночью взорвали отделение банка
9
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
4
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Голосов: 23
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть