В Днепре вводят жесткий локдаун

С 25 марта в Днепре усиливают карантин. Фото: pixabay.com

С четверга, 25 марта, в Днепре вводят строгий карантин.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга 00:00. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время", - написал Филатов.

Он уточнил, что Днепр пока не внесли в красною зону эпидопасности. Усилить карантин решили, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения.

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По состоянию на 23 марта в красной зоне карантина находятся 8 регионов: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумска, Черновицкая области и Киев. Напомним, Кабмин делегировал полномочия местной власти красных регионов останавливать работу транспорта. С 22 марта власти городов могут самостоятельно запрещать работу автотранспорта и железных дорог в регионах красной зоны.