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среда, 29 апреля 2020 02:05

В Днепре отметили дома, где живут люди с Covid-19

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В Днепре отметили дома, где живут люди с Covid-19
На Днепропетровщине подтвердили 323 случая коронавирусной инфекции. Фото: adm.dp.gov.ua

В Днепре на домах, где живут госпитализированые с подозрением на коронавирусную инфекциею, появились соответствующие объявления.

Их развесили на около 150 домах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

В горсовете отметили, что подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

Фотографии объявлений появились в соцсетях.

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Однако юристы считают, что появление таких объявлений на подъездах домов является нарушением прав человека. В листовках нет фамилии, имени и отчества больного, его даты рождения. Однако, по словам правозащитников, в подъездах люди часто друг друга знают и личность человека вычислить несложно.

По состоянию на вечер 28 апреля на Днепропетровщине подтвердили 323 случая коронавирусной инфекции.

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