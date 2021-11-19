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суббота, 20 ноября 2021 02:52

В Днепре из памятника советскому вождю сделали писсуар
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Фото: facebook.com/AfishaDnepra, Павел Цвигун

В Днепре часть памятника Владимиру Ленину превратили в сантехнику для туалета.

Соответствующие фото распространили в Facebook Afisha Dnipra.

Отмечается, что это именно тот монумент Ленина, который до сноса стоял в центре Днепра.

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Где именно находится такая экспозиция и функционирует ли она по назначению, не уточнили.

"Руку от памятника Ленина переоборудовали под писсуар и сливной бачок с головой Ленина. Локация, где расположен такой необычный арт-объект, не разглашается", - говорится в посте.

На внутренней стороне деревянной крышки унитаза также вырезан герб СССР.

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Запрещается советская символика, открываются архивы советских спецслужб.

В ночь на 26 октября 2021 года неизвестные разрушили памятные знаки советских времен в Лохвице и Лубнах Полтавской области. В Лубнах снесли памятник красноармейцу Василию Чапаеву.

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