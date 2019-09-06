В детсадах снова подорожало питание

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В Виннице з сентября в детсадах подорожало питание.

Для каждого возраста ребенка оно разное. Кому до 3-х лет, то оно будет стоить 22 грн в день, а было 18 грн. Для детей с 3 до 7 лет подорожает с 28 гривен до 34,00 грн.

"Также в этом учебном году увеличивается стоимость питания для учащихся льготных категорий: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из малозабезпече-ных семей, детей с инвалидностью, обучающихся в инклюзивных классах. Рост для учащихся 6 - 10 лет составляет 10 грн. Было 7,5 грн. Для школьников от 10 лет и старше - 13 грн. до сих пор стоило 10 грн, - говорится в сообщении Винницкого городского совета.

В 2019 году сохранили бесплатное питание детей в учреждениях дошкольного образования (986 детей) и учеников в учреждениях общего среднего образования (1815 учащихся), родители которых являются участниками АТО (ООС).

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Во всех винницких детсадах и УВК в поселке Десна установили инновационную систему 9-ступенчатой очистки воды. В первую очередь оборудования привезли в детсады санаторного типа. Батькам уже не придется покупать в группу бутилированную воду.